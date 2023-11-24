Двое погибли в ДТП с туристическим автобусом в Турции

На юго-западе Турции двое человек погибли, еще 25 пострадали в аварии с туристическим автобусом. По пути из провинции Денизли в Конью автобус столкнулся с легковым автомобилем, вылетел с трассы и снес бетонный столб с указателями.
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