Губернатор Шапша: БПЛА сбиты в двух районах Калужской области

Жертв и разрушений на месте падения БПЛА нет.Калужский губернатор Владислав Шапша подтвердил факты перехвата украинских беспилотников над территорией области и уточнил место их падения: «Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА».
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