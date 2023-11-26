Губернатор Шапша: БПЛА сбиты в двух районах Калужской области

Жертв и разрушений на месте падения БПЛА нет.Калужский губернатор Владислав Шапша подтвердил факты перехвата украинских беспилотников над территорией области и уточнил место их падения: «Сегодня ночью на территории Дзержинского и Жуковского районов средствами ПВО сбиты БПЛА».