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Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром. У них родилась дочь в октябре

Бразильская модель объявила о расставании с Неймаром. У них родилась дочь в октябре

«Это личное дело, но, поскольку я каждый день сталкиваюсь с новостями, домыслами и шутками, сообщаю вам, что у меня нет отношений.

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