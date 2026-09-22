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В Кремле ответили на призыв Эрдогана отменить право вето в СБ ООН

В Кремле отреагировали на предложение президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отменить право вето в Совбезе ООН и отказаться от постоянного членства.

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