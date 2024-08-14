Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Алексей Горшков
    Насчёт военкоров мнение моё особое! Мне они видятся какими-то самозванцами - типа "экспертов" в различных ток- шоу: к..."Специалисты по в...
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Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ

Гельман* собрался провозгласить «Курский демократический регион» на территории, оккупированной ВСУ

63-летний Марат Александрович Гельман* (уроженец Кишинёва, отпрыск маститого советского драматурга, члена ЦК КПСС и народного депутата СССР, подписанта печально известного "Письма сорока двух" и письма "КиноСоюза" в поддержку бандеровцев, почётного доктора гуманитарных наук калифорнийского университета Пеппердайн, экс-пламенного коммуниста и столь же пламенного либераста Александра/Шуни Исааковича Гельмана из бессарабского местечка Дондюшаны) в юности танцевал в молдавском фольклорном ансамбле "Жок", во второй половине 1980-х занимал должность директора кишинёвского Центра научно-технического творчества молодёжи, а в девяностых стал видным арт-дилером, коллекционером, галеристом-кощунником, основателем тошнотворной Gallery Guelman (позднее - M.

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