Почему исчезают белые грибы: наука против мифов

Сколько я себя помню, каждый июль начинался с одного и того же ритуала. Я сворачиваю с просеки на знакомую тропу, прохожу мимо замшелых валунов и выхожу к опушке, где тридцать лет подряд, у третьей сосны, меня ждал первый белый гриб.