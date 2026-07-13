Туризм и География
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Туризм и География

37 подписчиков

Почему исчезают белые грибы: наука против мифов

Почему исчезают белые грибы: наука против мифов

Сколько я себя помню, каждый июль начинался с одного и того же ритуала. Я сворачиваю с просеки на знакомую тропу, прохожу мимо замшелых валунов и выхожу к опушке, где тридцать лет подряд, у третьей сосны, меня ждал первый белый гриб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии