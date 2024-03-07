Политолог Родионов: Запад готовит свое общество к противостоянию с Россией

Запад намеренно готовит своих граждан к противостоянию с Россией. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv высказал политолог Дмитрий Родионов, комментируя стартовавшие учения НАТО, а также сообщения в европейских СМИ о некой "агрессии" РФ.