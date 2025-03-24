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Закон, порядок, государство

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В Тверской области госавтоинспекторы провели с любителями мототехники занятие по безопасности дорожного движения

Госавтоинспекторы МО МВД России «Торжокский» совместно с представителями мотоклубов «Ночные волки» и «Ночные валькирии» провели профилактическую встречу для подростков на тему безопасности дорожного движения.

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