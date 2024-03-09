Женевский автосалон вернулся. У нас смешанные чувства

На протяжении многих десятилетий автосалон в Женеве был одним из самых престижных в мире. И, пожалуй, самым атмосферным: помимо гигантов индустрии сюда обязательно приезжали «суперкаростроители» со всей Европы — вплоть до самых мелких, разнообразные прожектёры — от амбициозных стартаперов до откровенных жуликов, уйма итальянских дизайн-ателье с сумасшедшими концепт-карами, тюнинговые компании.