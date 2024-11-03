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Татар эстрадасында беренче игезәкләр дуэты: «Җырларыбыз белән хәрбиләр өчен дога кылабыз»

Татар эстрадасында беренче игезәкләр дуэты: «Җырларыбыз белән хәрбиләр өчен дога кылабыз»

«Чаллыда уникаль вокаль дуэт бар. Игезәк Алинә һәм Динә Гарифуллиналар – «Энергетик» мәдәният сарае җырчылары, автор-башкаручылар, халыкара конкурсларда күп тапкыр җиңүчеләр генә түгел, ә актив тормыш позициясе булган патриотлар да», дип яза «Челнинские известия».

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