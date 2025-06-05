В областном центре выступил оркестр под руководством Валерия Гергиева

Губернатор Василий Анохин: «Фестиваль имени Глинки благодаря участию гениальных исполнителей и коллективов преподносит смолянам незабываемые эмоции» В Смоленске проходит 67-й всероссийский музыкальный фестиваль имени Михаила Ивановича Глинки.
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