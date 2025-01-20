CNN: Трамп велел организовать телефонный разговор с Путиным после инаугурации

Будущий американский лидер хочет связаться с президентом России в ближайшие дни.Вступающий сегодня в должность президента США Дональд Трамп поручил своей команде организовать телефонный разговор с Владимиром Путиным.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Мощнейшее возмездие Белоусова: Вскрыты все F-16 в Одессе. Су-57 впервые разносят ПВО противника. Полыхают заводы и ТЭС по всей Украине
- "Радость быстро сменилась негодованием": Путин преподнёс Байдену сюрприз на прощание
- "Горжусь тем, что мы бомбим Россию": Экс-охранник президента замолчал навсегда. Скандал отгремел - теперь панихида
Свежие комментарии