Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 552 подписчика

Ильназ Галявиев восхищается Трампом и изучает религиозную литературу

Ильназ Галявиев восхищается Трампом и изучает религиозную литературу

Ильназ Галявиев, осуждённый за нападение в казанской школе в мае 2021 года, в письмах из колонии выражает восхищение Дональдом Трампом и рассказывает о своей жизни и изучении религиозной литературы, надеясь на чипирование и освобождение.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии