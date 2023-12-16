В Амурской области суд оштрафовал судью турнира по ММА за гибель подростка

В Амурской области экс-президента местной федерации смешанных единоборств (ММА), который выступал судьей на турнире, где погиб подросток, оштрафовали на 400 тысяч рублей, сообщила в социальных сетях пресс-служба судов Амурской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии