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В Амурской области суд оштрафовал судью турнира по ММА за гибель подростка

В Амурской области суд оштрафовал судью турнира по ММА за гибель подростка

В Амурской области экс-президента местной федерации смешанных единоборств (ММА), который выступал судьей на турнире, где погиб подросток, оштрафовали на 400 тысяч рублей, сообщила в социальных сетях пресс-служба судов Амурской области.

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