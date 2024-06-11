Саудовская Аравия показала, как будет выглядеть плавучий город-порт будущего

Проект Оксагона (Oxagon) / © NEOM Оксагон должен стать «крупнейшей в мире плавучей конструкцией», он будет построен в юго-западной части Саудовской Аравии и станет новым мегаполисом, который, по замыслу, будет в 33 раза больше Нью-Йорка.