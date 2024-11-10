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Захарова: Нужно отдать должное Трампу за оценку США как больного общества

Захарова: Нужно отдать должное Трампу за оценку США как больного общества

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что победитель американской президентской гонки Дональд Трамп доказал, что является реалистом, когда заметил, что Америка больна.

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