Захарова: Нужно отдать должное Трампу за оценку США как больного общества

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова проинформировала о том, что победитель американской президентской гонки Дональд Трамп доказал, что является реалистом, когда заметил, что Америка больна.
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