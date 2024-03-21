В Киев приехало начальство из Вашингтона и сходу нарезало кучу задач. Известный своими людоедскими высказываниями, что США делают лучшую инвестицию в убийство русских, передавая оружие украинцам, сенатор-республиканец Линдси Грэм и в этот раз не подкачал.
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