Татьяна Монтян: Украинцы радуются, что США помогут войне в долг. Какие «ништяки» им обещают?

­В Киев приехало начальство из Вашингтона и сходу нарезало кучу задач. Известный своими людоедскими высказываниями, что США делают лучшую инвестицию в убийство русских, передавая оружие украинцам, сенатор-республиканец Линдси Грэм и в этот раз не подкачал.