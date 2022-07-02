Британский офицер выгнал семью украинских беженцев из девяти человек

Денис Тельманов Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) Семья из девяти человек, бежавших с Украины в Великобританию, осталась без жилья после того, как офицер Королевского флота Дадли Мальстер и его супруга Келли, предоставившие им убежище в бунгало, попросил их покинуть помещение.
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