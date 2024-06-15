Внутренний турпоток за прошлый год оказался рекордным за последние пять лет

С 2019 года внутренний туристический поток в России вырос на 32%, указывает Сбераналитика. Какие направления пользуются особым спросом на внутреннем туристическом рынке?Внутренний турпоток за прошлый год составил 152 миллиона человек.
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