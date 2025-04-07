Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах

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Мошенники начали развешивать объявления с опасными QR-кодами на подъездах жилых домов. О новой схеме мошенничества предупредили россиян в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД, пишет ТАСС.