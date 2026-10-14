Мотоцикла лишился из-за пьяной езды водитель в Ваче

В Ваче суд дал год принудительных работ мужчине, повторно севшему за руль в нетрезвом состоянии. Мотоцикл, на котором он ехал, обращён в доход государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым