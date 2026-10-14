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Нижегородская правда

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Мотоцикла лишился из-за пьяной езды водитель в Ваче

Мотоцикла лишился из-за пьяной езды водитель в Ваче

В Ваче суд дал год принудительных работ мужчине, повторно севшему за руль в нетрезвом состоянии. Мотоцикл, на котором он ехал, обращён в доход государства.

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