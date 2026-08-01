Сосед уехал в Прибалтику в девяностых. Вернулся спустя тридцать лет и поразился тем, как изменилась жизнь в России

Мы столкнулись в лифте случайно. Я живу в этом доме с детства, но лицо показалось смутно знакомым — потом дошло: это же Виктор Палыч, который жил на нашей площадке, когда мне было лет десять, а ему — чуть за тридцать.
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