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Позитив для оптимистов

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Сосед уехал в Прибалтику в девяностых. Вернулся спустя тридцать лет и поразился тем, как изменилась жизнь в России

Сосед уехал в Прибалтику в девяностых. Вернулся спустя тридцать лет и поразился тем, как изменилась жизнь в России

Мы столкнулись в лифте случайно. Я живу в этом доме с детства, но лицо показалось смутно знакомым — потом дошло: это же Виктор Палыч, который жил на нашей площадке, когда мне было лет десять, а ему — чуть за тридцать.

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Комментарии
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Русская Северяночка
Прибалтика давно уже ведёт жалкое существование ( по сравнению с величием при СССР), на задворках Евросоюза, платя огромные взносы НАТО, за охрану, якобы угрозы исходящей от России, которой на самом деле не существует. Поделом, это был их выбор.
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