«Адмирал Нахимов»: крейсер однократного применения Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» возвращается в открытое море.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
«Адмирал Нахимов»: крейсер однократного применения Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» возвращается в открытое море.
Свежие комментарии