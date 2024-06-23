«Между нами нет вражды»: Исмаилов и Минеев обошлись без конфликтов и оскорблений за месяц до третьего боя

От былой вражды с Магомедом Исмаиловым не осталось и следа, а новый поединок — не более чем братское противостояние, заявил Владимир Минеев на пресс-конференции за месяц до очередной схватки с соотечественником.
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