У здания Северного апелляционного хозяйственного суда в Киеве, расположенного на улице Шолуденко, 1-А, «патриоты» разложили на земле полотна с портретами президента России Владимира Путина и патриарха Русской православной церкви Кирилла и заставляли верующих Украинской православной церкви (УПЦ) их топтать.