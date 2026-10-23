У здания Северного апелляционного хозяйственного суда в Киеве, расположенного на улице Шолуденко, 1-А, «патриоты» разложили на земле полотна с портретами президента России Владимира Путина и патриарха Русской православной церкви Кирилла и заставляли верующих Украинской православной церкви (УПЦ) их топтать.
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