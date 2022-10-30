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День памяти жертв политических репрессий установлен в России 30 октября

День памяти жертв политических репрессий установлен в России 30 октября

День памяти жертв политических репрессий назначен в России на 30 октября Настоящая историческая память поднимает и укрепляет нацию, считает Валерий Фадеев, глава Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ).

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