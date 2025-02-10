«Филадельфия» взяла Супербоул, «Ливерпуль» проиграл команде Чемпионшипа в Кубке, три ассиста Овечкина, разгромная победа «Барсы», комментатор Скворцов попал в реанимацию и другие новости

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Не только о футболе

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Комментарии
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КУАТ
Спорт был всегда политизирован.
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2 д.
Лена Мисько
естественно спорт = деньги + политика
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2 д.
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