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  • Валерий Чикунов
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Магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила соответствующее обращение в ФАС 6 февраля, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ФАС.

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