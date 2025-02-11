Магазины пожаловались в ФАС на маркетплейсы

Ассоциация торговых компаний и производителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) направила соответствующее обращение в ФАС 6 февраля, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на пресс-службу ФАС.
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