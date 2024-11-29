Паника и Трамп. Почему курс рубля резко обвалился и как долго продлится его падение?

Падение российской нацвалюты приблизилось к рекорду 2022 года, когда курс доллара составлял 120,3 рубля Российский валютный рынок последние дни переживает шок: курсы американского доллара и западного евро по отношению к российской нацвалюте преодолели психологический рубеж в 100 рублей.