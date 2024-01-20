Как Азербайджан поставил на место Францию

Ну и измельчала Франция! А Монголия её ещё не "посылала"?

ВМ

Владимир Минаков

"сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении" А кто и когда нарушил территориальную целостность Армении? Нагорный Карабах был самостоятельной, не признанной республикой, не входящей в состав Армении. За нарушение границ Армении началась бы война со странами ОДКБ и Азербайджан на их территории не воевал. Так о каких нарушениях кукарекают любители земноводных?