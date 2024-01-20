Почти Нотр-Дам.Современная международная политика – почти сплошное разочарование. Как писал классик, «от них кровопролитиев ждали, а они Чижиков едят».
Как Азербайджан поставил на место Францию
Комментарии
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Lora Некрасова
Правильно сказал. Мне понравилось.
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7 час.
Алексей Горшков
Ну и измельчала Франция! А Монголия её ещё не "посылала"?
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4 час.
ВМ
Владимир Минаков
"сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении" А кто и когда нарушил территориальную целостность Армении? Нагорный Карабах был самостоятельной, не признанной республикой, не входящей в состав Армении. За нарушение границ Армении началась бы война со странами ОДКБ и Азербайджан на их территории не воевал. Так о каких нарушениях кукарекают любители земноводных?
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3 час.
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