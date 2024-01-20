Политика как он...
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Политика как она есть

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Как Азербайджан поставил на место Францию

Как Азербайджан поставил на место Францию

Почти Нотр-Дам.Современная международная политика – почти сплошное разочарование. Как писал классик, «от них кровопролитиев ждали, а они Чижиков едят».

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Комментарии
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Lora Некрасова
Правильно сказал. Мне понравилось.
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7 час.
Алексей Горшков
Ну и измельчала Франция! А Монголия её ещё не &quot;посылала&quot;?
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4 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;сенат Франции принял резолюцию в поддержку территориальной целостности Армении&quot;                          А кто и когда нарушил территориальную целостность Армении? Нагорный Карабах был самостоятельной, не признанной республикой, не входящей в состав Армении. За нарушение границ Армении началась бы война со странами ОДКБ и Азербайджан на их территории не воевал. Так о каких нарушениях кукарекают любители земноводных?
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3 час.

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