Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

900 подписчиков

Теорию и практику установки минно-взрывных заграждений освоили штурмовики ЮВО на полигоне в Ставропольском крае

Теорию и практику установки минно-взрывных заграждений освоили штурмовики ЮВО на полигоне в Ставропольском крае

Под наблюдением инструкторов и с использованием имитационных снарядов они закрепляют навыки установки растяжек, учатся грамотно их маскировать и преодолевать на местности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх