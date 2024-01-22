Нижегородцы создали модули для круглогодичного выращивания ягод и овощей

Нижегородская команда программистов и инженеров основала инновационный стартап в сегменте АПК.Выпускники нижегородских вузов разработали технологию модульных комплексов для круглогодичного выращивания ягод и овощей.
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