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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гендиректор «Пари НН» о желании ХК «Торпедо» сыграть на арене «Нижний Новгород»: «Проблемы для поля не может быть, если все принципы будут выдержаны. Просто нужно предусмотреть все риски»

Гендиректор «Пари НН» о желании ХК «Торпедо» сыграть на арене «Нижний Новгород»: «Проблемы для поля не может быть, если все принципы будут выдержаны. Просто нужно предусмотреть все риски»

Ранее генеральный директор клуба Фонбет Чемпионата КХЛ Александр Харламов сообщил, что «Торпедо» планирует провести матч на футбольном стадионе «Нижний Новгород» в январе 2025 года.

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