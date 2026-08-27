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Более 10 тонн гуманитарного груза отправили из Москвы в Курскую область

Более 10 тонн гуманитарного груза отправили из Москвы в Курскую область

Волонтеры также приняли участие в возложении цветов у мемориального комплекса «Курская дуга», встрече «Диалоги с героями» и создании тематической картины на проспекте Победы, передает портал мэра и Правительства Москвы.

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