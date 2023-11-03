ВСУ будут запускать свои F-16A/AM без РЛС с шоссейных дорог Западной Украины?

Сегодня ночью поступила информация о прибытии на территорию одной из западноукраинских областей двух седловых тягачей с тентованными полуприцепами, в которых, по данным осведомлённого источника ТК «Рыбарь» находились два машинокомплекта многоцелевых истребителей F-16AM/BM Block 20 MLU.
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