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Россиянки были на затонувшем у Кипра пароме, одна из них пропала без вести

Россиянки были на затонувшем у Кипра пароме, одна из них пропала без вести

Nedim Enginsoy/AP/TASS На пароме, затонувшем у северного побережья Кипра, находились две гражданки РФ, одна из них числится пропавшей без вести.

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