🔴 Константинов: Освобождение Угледара вооруженными силами РФ стало очередной победой нашей армии Вооруженные силы России взяли под контроль город Угледар, сообщили в Минобороны РФ.
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🔴 Константинов: Освобождение Угледара вооруженными силами РФ стало очередной победой нашей армии Вооруженные силы России взяли под контроль город Угледар, сообщили в Минобороны РФ.