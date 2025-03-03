WSJ: Трамп решил приостановить поставки оружия Украине

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение остановить финансирование новых поставок оружия Украине, а также рассматривает возможность заморозки уже планировавшихся поставок из американских арсеналов.
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