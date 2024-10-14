Сбор излишков урожая в ботаническом парке Сахалинского зоопарка успешно завершен. Хотя сотрудникам парка удалось сосредоточиться на конкурсной части, количество желающих принести подарки животным превзошло ожидания.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии