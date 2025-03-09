Капитана "Вашингтона" Овечкина сняли на фото с семьей и трофеями из НХЛ

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" вместе со своей семьей - супругой Анастасией Шубской, сыновьями Сергеем и Ильей - провел фотосесию со своими трофеями из Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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