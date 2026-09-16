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Новый парк у падел-арены освободили от забора

Новый парк у падел-арены освободили от забора

В Екатеринбурге готовится к открытию новый парк у Зеленой Рощи. Общественное пространство будет включать в себя площадку для уличных тренировок, детскую площадку для игр, футбольное поле, а также корты для игры в падел.

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