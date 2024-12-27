Суд в Петербурге утвердил взыскание с Linde при зарубежном арбитраже с «Русхимальянсом»

Сумма штрафа — 219 миллиардов рублей Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти утвердил штраф в 219 млрд рублей немецкой Linde при продолжении иностранных судебных разбирательств с «Русхимальянсом» (оператор проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге) после того, как кассация отменила решение об отказе взыскать средства с Linde, сказано в картотеке арбитражных дел.