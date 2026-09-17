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Полиция Германии читает WhatsApp*, Signal и Telegram без взлома шифрования

Полиция Германии читает WhatsApp*, Signal и Telegram без взлома шифрования

Правоохранители просто «клонируют» аккаунты в мессенджерах Правоохранительные органы Германии используют метод «клонирования аккаунтов», который позволяет получать доступ к переписке пользователей WhatsApp, Signal и Telegram.

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