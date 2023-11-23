Jбвиняемого в коррупции депутата Одарченко исключили из партии "Слуга Народа"

На Украине политическая партия "Слуга народа" исключила из своих рядов Андрея Одарченко, депутата Верховной рады Украины, который был обвинен в попытке подкупа председателя Госагентства восстановления и развития инфраструктуры страны Мустафы Найема.
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