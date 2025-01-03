В преддверии выставки CES 2025 ASRock анонсировали два новых игровых монитора с ча...

В преддверии выставки CES 2025 ASRock анонсировали два новых игровых монитора с частотой развертки 520 MhzКомпания ASRock анонсировала два новых IPS монитора с диагональю 27 дюймов и частотой вертикальной развертки 520 Гц и в надежде утолить аппетиты самых привередливых геймеров.
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