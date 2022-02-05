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Тайвань осудил совместное заявление России и КНР в поддержку принципа одного Китая

Тайвань осудил совместное заявление России и КНР в поддержку принципа одного Китая

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа "одного Китая" и против независимости острова, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.

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