Тайвань осудил совместное заявление России и КНР в поддержку принципа одного Китая

ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Тайвань в субботу выразил протест и осудил совместное заявление России и Китая, принятое лидерами двух государств в пятницу, в котором Москва выступает в поддержку принципа "одного Китая" и против независимости острова, говорится в заявлении на сайте внешнеполитического ведомства Тайваня.
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