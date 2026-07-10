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Регионы России

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ФИФА запретила английским судьям работать на матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026

ФИФА запретила английским судьям работать на матчах сборной Аргентины на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) не разрешает английским судьям Майклу Оливеру и Энтони Тейлору работать на матчах сборной Аргентины на чемпионате мира 2026 года из-за последствий Фолклендской войны.

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