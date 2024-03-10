Канада одобрила передачу Украине списанных авиационных ракет

Канада одобрила передачу Вооруженным силам Украины (ВСУ) подлежащих утилизации авиационных ракет. Об этом заявил бывший замминистра по вопросам «временно оккупированных территорий» и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука, передает РИА Новости.
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