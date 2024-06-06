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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Та о «Баварии»: «Байер» не хочет бесплатно потерять футболиста. Нужно подумать, стоит ли продлевать контракт или искать новый вызов»

«Понимаю, что хватает спекуляций. Мне приятно, что мою игру ценят и замечают, и что меня связывают с большими клубами.

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