Боевики атаковали гостиницу в столице Сомали

Боевики радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб"* атаковали гостиницу около президентского дворца в столице Сомали Могадишо, пострадали представитель кабмина, гендиректор минюста и члены парламента, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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